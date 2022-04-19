В Украине назвали потери России за последние сутки

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 10 атак российских военных. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

«Уничтожено 12 российских танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система. Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено 9 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 6 БПЛА различных типов и крылатая ракета», - говорится в сообщении.