Из Мариуполя открывается гумкоридор
20 апреля после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня.
Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье», - объявила она.
Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложная, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения, и попросила следить за официальными сообщениями.
«Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует», – добавила министр.