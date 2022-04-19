Российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает расти, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает расти, а боевые действия на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать оборону Украины. "Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", - считают в Минобороны Британии.