Минобороны Украины: битва за Донбасс – решающая, и она уже идет

«Битва за Донбасс продолжается уже несколько дней. Российские войска активизировали наступательные действия в Луганской и Донецкой областях». Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в течение последних нескольких дней российские войска значительно ускорили наступательные действия в Восточной операционной зоне и увеличили количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии соприкосновения.

«Сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась», - заявил Мотузяник.