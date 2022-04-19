Минобороны Украины: битва за Донбасс – решающая, и она уже идет
«Битва за Донбасс продолжается уже несколько дней. Российские войска активизировали наступательные действия в Луганской и Донецкой областях». Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник в интервью «РБК-Украина».
По его словам, в течение последних нескольких дней российские войска значительно ускорили наступательные действия в Восточной операционной зоне и увеличили количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии соприкосновения.
«Сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась», - заявил Мотузяник.
По его мнению, широкое наступление российских военных на востоке Украины рано или поздно должно было состояться - украинские города и села на этой территории являются большими и маленькими крепостями.
«Они мужественно держат оборону и препятствуют противнику. Они не дают осуществиться его планам захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе - это, без преувеличения, решающая битва за Украину»,- подчеркнул спикер Минобороны.