Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали документы и выступили с заявлениями для печати фото; обновлено
20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-киргизских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Киргизии Садыра Жапарова.
После подписания документов главы государств выступили с заявлениями для печати. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Киргизии Садыра Жапарова один на один, сообщает АзерТАдж.
Приветствуя президента Киргизии, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «...Мы очень настроены на активное взаимодействие во всех сферах, и уверен, что ваш визит послужит делу дальнейшего укрепления наших отношений. Будет подписано много документов, и, конечно же, главным из них я считаю Декларацию о стратегическом партнерстве. Это выводит наши отношения на качественно новый уровень. Мы этому очень рады. Существует прочный фундамент наших отношений – это братские связи наших народов. Сегодня на таком прочном фундаменте мы строим межгосударственные отношения на этих принципах.
В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. Это большая история, много сделано, но многое еще предстоит сделать. Уверен, что и в рамках сотрудничества в международных структурах, и в двустороннем формате будут новые достижения, новые результаты. Сегодня мы подробно поговорим также и об экономическом взаимодействии, вопросах сотрудничества в транспортной сфере, сфере увеличения товарооборота между нашими странами, и, конечно, вопросы региональной безопасности в сегодняшнем мире всегда требуют особого внимания. Думаю, обмен мнениями по этим вопросам также будет очень полезным».
Президент Садыр Жапаров, в свою очередь, поблагодарив Ильхама Алиева за гостеприимство, сказал: «Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым - вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы всегда готовы к сотрудничеству с азербайджанскими братьями».
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20 апреля началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его киргизского коллеги Садыра Жапарова в расширенном составе.
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В Баку 20 апреля состоялась официальная встреча президента Киргизии Садыра Жапарова, прибывшего накануне в Азербайджан с официальным визитом.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь президента Киргизии. Президент Ильхам Алиев приветствовал своего киргизского коллегу. Ильхам Алиев и Садыр Жапаров прошли перед отрядом почетного караула. Прозвучали государственные гимны двух стран.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Киргизии, а киргизская делегация - президенту Азербайджана. Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед главами государств. Главы государств сделали официальное фото.
После официальной церемонии встречи началась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщает официальный сайт главы государства.