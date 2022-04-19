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После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Киргизии Садыра Жапарова один на один, сообщает АзерТАдж.

Приветствуя президента Киргизии, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «...Мы очень настроены на активное взаимодействие во всех сферах, и уверен, что ваш визит послужит делу дальнейшего укрепления наших отношений. Будет подписано много документов, и, конечно же, главным из них я считаю Декларацию о стратегическом партнерстве. Это выводит наши отношения на качественно новый уровень. Мы этому очень рады. Существует прочный фундамент наших отношений – это братские связи наших народов. Сегодня на таком прочном фундаменте мы строим межгосударственные отношения на этих принципах.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. Это большая история, много сделано, но многое еще предстоит сделать. Уверен, что и в рамках сотрудничества в международных структурах, и в двустороннем формате будут новые достижения, новые результаты. Сегодня мы подробно поговорим также и об экономическом взаимодействии, вопросах сотрудничества в транспортной сфере, сфере увеличения товарооборота между нашими странами, и, конечно, вопросы региональной безопасности в сегодняшнем мире всегда требуют особого внимания. Думаю, обмен мнениями по этим вопросам также будет очень полезным».

Президент Садыр Жапаров, в свою очередь, поблагодарив Ильхама Алиева за гостеприимство, сказал: «Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым - вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы всегда готовы к сотрудничеству с азербайджанскими братьями».