Пентагон: Россия попытается разрушить мосты и дороги в Украине

«Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для Вооруженных сил Украины». Об этом на закрытом брифинге для журналистов заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN.

По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, по которым в Украину доставляют оружие и боеприпасы.

Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.