Офис Зеленского: обмен на защитников Мариуполя предложил сам Медведчук

«Идею обмена задержанного Виктора Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя предложил сам народный депутат. Но, по всей видимости, она не заинтересовала российскую сторону». Об этом в интервью NV заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Медведчук является элементом войны и был одним из тех, кто спровоцировал агрессию России против Украины.

«Мы готовы обменять этого субъекта на определенное количество наших военнопленных, потому что для нас наши люди гораздо важнее», - сказал Подоляк.