Офис Зеленского: обмен на защитников Мариуполя предложил сам Медведчук
«Идею обмена задержанного Виктора Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя предложил сам народный депутат. Но, по всей видимости, она не заинтересовала российскую сторону». Об этом в интервью NV заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Медведчук является элементом войны и был одним из тех, кто спровоцировал агрессию России против Украины.
«Мы готовы обменять этого субъекта на определенное количество наших военнопленных, потому что для нас наши люди гораздо важнее», - сказал Подоляк.
Он также подчеркнул, что и сам Медведчук хочет найти выход из ситуации, поскольку ему придется давать показания о том, что он делал с 2014 года в Украине и почему его деятельность привела к российскому вторжению.
«Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя. По моему мнению, это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя, чтобы они там не погибали с учетом того, как ведет войну Россия. Там ковровые бомбардировки - и крылатые ракеты, и артиллерия бесконечно утюжат «Азовсталь», - отметил Подоляк.
Он добавил, что российская сторона на сегодня просто игнорирует Медведчука, поскольку он «развел их на большие деньги и при этом постоянно врал».