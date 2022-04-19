Российским олигархам подсказали, где швартовать яхты

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал попавших под санкции российских миллиардеров швартовать свои яхты на Балтике и в Черном море. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, это может способствовать развитию инфраструктуры этих регионов. «Мне кажется, пришло время всем этим людям начать парковать все эти яхты на родине, можно на Балтике, на Черном море — да где угодно, и вкладываться в инфраструктуру, обслуживание этих яхт, ремонт»,— заявил господин Алиханов.