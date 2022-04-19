Потери России в Украине за 55 дней войны
Общие боевые потери личного состава России составляют около 20 900 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 815 танков, 2 087 боевых бронированных машин, 391 артиллерийских систем, 171 самолетов и 150 вертолетов, а также 136 РСЗО, 67 средств ПВО, 1 504 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 165 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 27 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.