Россия предупредила Швецию и Финляндию: они знают, к чему это приведет

«Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию.

«Мы свои предупреждения все сделали – и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», - заявила Захарова.