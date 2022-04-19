Azercell Telecom – генеральный спонсор «Бакинского марафона-2022»

В этом году «Бакинский марафон», который стал важным событием в спортивном календаре Азербайджана, отмечает свой юбилей. Вот уже на протяжении пяти лет тысячи любителей спорта как из Азербайджана, так и со всего мира соревнуются в «Бакинском марафоне», проходящем под девизом «Победи ветер». На этот раз марафон порадует поклонников здорового образа жизни новым маршрутом. При этом стартовая и конечная точки марафона будут расположены в одном месте. Участники соберутся на Площади Государственного флага, преодолеют дистанцию в 21 километр и вернутся в эту же точку. Это нововведение позволит неподготовленным участникам раньше вернуться в исходную точку для встречи с победителями.

15 мая по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева состоится «Бакинский марафон-2022», генеральным спонсором которого выступает ООО Azercell Telecom.

Для участия в марафоне необходимо до 10 мая пройти регистрацию в специально подготовленных пунктах, расположенных в торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall и Dəniz Mall или же на сайте «Бакинского марафона-2022» (https://www.marathon.az)

Следует отметить, что ООО Azercell Telecom является генеральным спонсором «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в марафоне традиционно примут участие руководство ООО Azercell Telecom, а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.

Azercell, пропагандирующий здоровый образ жизни на протяжении всей своей деятельности, приглашает вас присоединиться к «Бакинскому марафону и желает всем его участникам успеха!