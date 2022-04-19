В Украине опровергли заявление Пентагона

Украинская армия не получала от партнеров новых боевых самолетов, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

«Украина не получала новые самолеты от партнеров. При содействии правительства США ВС ВСУ получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что западные страны предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов.