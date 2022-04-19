Захарова: Россия не доверяет украинским переговорщикам
«Россия уже не доверяет украинским переговорщикам». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» – здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», - сказала она, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.
По словам Захаровой, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров «поведет себя непоследовательно».
«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны Киева: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. К этому были готовы в Москве? Да, конечно», - сказала она.
По её словам, переговоры с украинской стороны используются как отвлекающий маневр.