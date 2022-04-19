Захарова: Россия не доверяет украинским переговорщикам

«Россия уже не доверяет украинским переговорщикам». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» – здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», - сказала она, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.

По словам Захаровой, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров «поведет себя непоследовательно».