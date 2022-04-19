Счетная палата Азербайджана выявила нарушения в Минобразования

В прошлом году Министерство образования недооценило объем государственных нужд, не учло имеющиеся возможности и не смогло точно определить характеристики товаров, что привело к неэффективному и чрезмерному расходованию и тому, что приобретенные товары в некоторых случаях хранились без использования. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана за 2021 год, составленном по итогам аудита государственных закупок на соответствие правовым актам, проведенном в ряде госструктур, включая Министерство образования.

В отчете отмечается, что требования, установленные в отношении подрядчиков при проведении государственных закупок, в ряде случаев повлияли на обеспечение конкурентоспособности, был неверно определен соответствующий подрядчик для удовлетворения государственных нужд, контроль над исполнением договоров о закупках не был обеспечен в полной мере.

Неполное изучение спроса при закупке товаров (работ и услуг), а также несоблюдение условий договора, в том числе сроков исполнения, привело к тому, что контракты не были выполнены в полном объеме в течение бюджетного года, средства не использованы после предоплаты или перечисления на аккредитивные счета.