В «спецоперации» в Украине убит командир полка российской армии

В России заявили о гибели в Украине еще одного высокопоставленного военного. Полковник Михаил Нагамов из поселка Суслонгера (Марий Эл) был убит «в ходе спецоперации в Украине».

Похоронят военного 21 апреля на мемориальном кладбище в Мытищах, передает Диалог.ua.

Об обстоятельствах смерти 41-летнего Нагамова известно мало. Власти сообщили только, что он был убит 13 апреля.

Украинское издание отмечает, что Нагамов занимал пост командира 6-го инженерно-саперного полка ВС РФ, который дислоцировался в Ярославской области.



