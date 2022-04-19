В Москве Зеленского считают «несамостоятельным президентом»

«США и НАТО управляют процессами в Украине, поэтому говорить о самостоятельности украинского президента Владимира Зеленского не приходится». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, за президентом Украины стоят «его кураторы».

«В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы, поэтому говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского - вещь контрпродуктивная. Сегодня он говорит одно, завтра другое», - заявила Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

Захарова сделала акцент на том, что президент Украины не контролирует ситуацию в стране.

«Заявления Зеленского делаются им в разных агрегатных состояниях. Это состояние, которое меняет его личность. Это очевидно, это кадры, которые видел и видит весь мир достаточно регулярно», - добавила она.