Всего за неделю поставки российской нефти сократились на 25%

Отгрузки российской нефти по морю за неделю по 15 апреля снизились на 25%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Согласно информации, объемы нефти, отправляемые в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях, упали до минимума за два месяца. За отчетный период в этом месяце 30 танкеров погрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 млн баррелей нефти. В среднем отгрузка нефти по морю была на уровне 3,12 млн баррелей в день, что на 25% ниже, чем за предыдущую неделю, закончившуюся 8 апреля, уточняет Bloomberg.