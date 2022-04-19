В России начали «хоронить» солдат, тела которых все еще не забрали из Украины. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

В частности, 19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, «похоронили» гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело его находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун.

«Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме «русского мира». От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат - Россия пробила дно бездны. Ничего святого», - отмечают в Генштабе.