В России «похоронили» лейтенанта, тело которого находится в Украине видео
В России начали «хоронить» солдат, тела которых все еще не забрали из Украины. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
В частности, 19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, «похоронили» гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело его находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун.
«Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме «русского мира». От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат - Россия пробила дно бездны. Ничего святого», - отмечают в Генштабе.
На видео украинский солдат показал тело российского военнослужащего, при котором были документа на имя Меньшикова Даниила Андреевича.
Его нашли во время разминирования территории в Мощуне.
«Это гвардии лейтенант, которого, согласно открытым источникам, хотят похоронить в России. Хотя он находится здесь, был перекопан в одном из окопов. Лежит здесь у нас, на украинской земле. Мы его здесь и похороним, без почестей», - сказал украинский воин.
Тело россиянина разорвало снарядом. Кого отдали родителям для захоронения - неизвестно.