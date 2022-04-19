Израиль заявил о готовности организовать встречу Зеленского и Путина в Иерусалиме

«Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского». Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, Израиль посчитал бы большой честью проведение возможных переговоров президентов России и Украины на его территории.

«С удовольствием примем встречу в Иерусалиме. Также делегации России и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», - сказал дипломат.