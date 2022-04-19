Крупная японская компания заменила российскую нефть на ближневосточную

Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока не будут решены все проблемы, связанные с украинским кризисом. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока, пишет Reuters.

"На данный момент мы намерены получить альтернативы (для российской нефти) от существующих торговых партнеров, таких как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт", - заявил Цутому Сугимори, глава Eneos Holdings.

По его словам, компания продолжит "усилия по диверсификации источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем".