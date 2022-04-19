Суд принял решение: «Эхо Москвы» закрыли справедливо

Таганский суд Москвы в среду отклонил иск «Эха Москвы», оспаривавшего ограничение доступа к своим ресурсам, передает РИА Новости.

В свою очередь, Генеральная прокуратура России заявила, что доступ к «Эху Москвы» был ограничен из-за ложной информации о «сущности спецоперации ВС РФ» и призывов к организации массовых акций.

В Генпрокуратуре уточнили, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции – речь была только о сайте.

«Претензии Генпрокуратуры были изложены именно к интернет-сайту, упоминаний радиостанции в требованиях не было», - заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания суда.