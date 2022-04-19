Суд принял решение: «Эхо Москвы» закрыли справедливо
Таганский суд Москвы в среду отклонил иск «Эха Москвы», оспаривавшего ограничение доступа к своим ресурсам, передает РИА Новости.
В свою очередь, Генеральная прокуратура России заявила, что доступ к «Эху Москвы» был ограничен из-за ложной информации о «сущности спецоперации ВС РФ» и призывов к организации массовых акций.
В Генпрокуратуре уточнили, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции – речь была только о сайте.
«Претензии Генпрокуратуры были изложены именно к интернет-сайту, упоминаний радиостанции в требованиях не было», - заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания суда.
Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию.
«Был ли ограничен доступ к радиостанции? Насколько мне известно – да, по каким основаниям – пояснить не могу… Это не относится к предмету сегодняшнего разбирательства», - заявил делегат ведомства.
Ранее радиостанция обратилась в Роскомнадзор и Генпрокуратуру и просила признать незаконным ограничение доступа к своим ресурсам.