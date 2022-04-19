Несмотря на то, что из года в год наблюдался рост протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), по данным на конец 2020 года, суммарная длина трасс без асфальтобетонного покрытия составила 6 713,3 км. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за прошлый год.

Согласно документу, это означает, что на значительном участке дорог (37,9%) еще не созданы необходимые условия для более комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения.

В 2020 году ГААДА направило 29,8 млн манатов на выплаты по банковским кредитам (19,8 млн манатов - по основной сумме кредитов, 9,9 млн манатов - по процентам), что вызвало определенные ограничения в возмещении расходов, связанных с использованием и содержанием (ремонтом) автомобильных дорог и прилегающих территорий.