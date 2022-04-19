Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 21 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ночью в некоторых местах вероятен небольшой дождь. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-18° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, дожди, в северных и западных районах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 1-6°, днем - 6-11° тепла.