Британия передаст Украине высокотехнологичные противокорабельные ракеты

Великобритания планирует передать Вооруженным силам Украины противокорабельные ракеты, в том числе высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса Brimstone. Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьера страны Бориса Джонсона после его разговора с американским президентом Джо Байденом.

«Одна из возможностей, которые мы рассматриваем, – установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать», – сказал Джонсон. Он также сообщил, что рассматриваются и другие варианты.

50-килограммовая 1,8-метровая ракета Brimstone класса «земля-земля» или «воздух-земля» диаметром 180 миллиметров с кумулятивной тандемной головкой разработана международным консорциумом MDBA для британских Королевских воздушных сил. Применяется против быстро движущихся наземных и морских целей. Дальность поражения: Brimstone I – более 20 километров с самолетов, 12 километров – с вертолетов; Brimstone II – свыше 60 километров и 40 километров соответственно. Максимальная скорость – сверхзвуковая (~450 м/с). Стоимость одной ракеты – около 150 тысяч долларов.