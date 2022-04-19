Около 4,5 тыс. граждан Азербайджана автобусными рейсами посетили Шушу и Агдам

3 049 пассажиров посетили Шушу. Из них 1 781 человек отправился рейсом Баку - Шуша - Баку, 1 268 человек - Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли. Всего Агдам посетили 1 399 человек. Из них 568 человек отправились рейсом Баку - Агдам - Баку, а 831 - Барда - Агдам - Барда.

На сегодняшний день по регулярным автобусным маршрутам, открытым с 24 января Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта в освобожденные от оккупации территории, осуществлено 114 рейсов, 4448 человек посетили города Шуша и Агдам, сообщили в министерстве.

Бесплатные поездки на освобожденные от оккупации территории организованы для 67 льготников (Герои Отечественной войны, Национальные герои, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны).

В целях оказания соответствующих услуг и обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают волонтеры и сотрудники полиции. Посещение исторических, культурных и религиозных памятников в Шуше и Агдаме организуется с участием профессионального гида.

В целях обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных по пассажирским перевозкам продажа билетов по маршрутным линиям осуществляется в онлайн-форме посредством портала www.yolumuzqarabaga.az. Для обеспечения безопасности, синхронизации доступа на освобожденные от оккупации территории с процессом покупки билетов, выявления тех, кто будет иметь право на льготы, а также минимизации риска заражения в условиях пандемии портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы.

Государственная служба автомобильного транспорта продолжает работу по созданию регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям с учетом безопасности перевозок и пассажиров на освобожденные от оккупации территории. В рамках расширения деятельности по перевозке пассажиров в Карабахский регион на конкурс выставлен междугородний регулярный автобусный маршрут Баку - Физули - Баку.