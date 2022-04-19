Сасунян: Армения финансирует азербайджанскую инфраструктуру в Карабахе
«Армения фактически финансирует азербайджанскую инфраструктуру в Карабахе». Об этом, как пишет газета «Грапарак», заявил армяно-американский писатель, общественный деятель и издатель The California Courier Арут Сасунян.
«План Пашиняна состоит в том, чтобы передать остальную часть Карабаха Азербайджану, но почему он тогда хвастается, что «с ноября 2020 года до конца 2021 года [правительство Армении] реализовало проекты в Карабахе на сумму 136 млрд драмов [около 272 млн долларов]». Это означает, что Армения фактически финансирует азербайджанскую инфраструктуру в Карабахе, поскольку Азербайджан заберет оставшуюся территорию через три с половиной года или меньше», - сказал Сасунян.