В Украине заявили, что Россия хочет захватить весь Донбасс к 9 мая

«Руководство России хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей к 9 мая, а также удержать к этой дате сухопутный коридор в Крым. Такой результат оно планирует представить обществу как достигнутую победу». Об этом заявил спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина.

Тем не менее он добавил, что Россия не ограничится исключительно этим.

«В дальнейшем РФ будет пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской, чтобы захватить как можно больше территорий», - считает Мотузяник.