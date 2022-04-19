Второй российский банк не смог заплатить по евробондам

Попавший под антироссийские санкции Россельхозбанк (РСХБ) не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям на $500 млн с погашением в 2023 году. Об этом говорится в сообщении банка.

"В связи с введенными Великобританией санкциями, 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму $21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург). Платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций", - указывает банк.

Россельхозбанк стал вторым российским банком, официально сообщившим о проблемах с проведением платежей. Ранее подпавший под санкции США Совкомбанк объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций.