Из Финляндии выдворили десятки российских и белорусских грузовиков

Финляндия выдворила со своей территории 60 грузовиков с российскими и белорусскими регистрационными знаками, сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные органы страны.

Согласно новым санкциям Евросоюза, перевозки всех транспортных компаний, находящихся в России и Беларуси, через внешнюю границу ЕС прекращены 9 апреля 2022 года. Отмечается, что все грузовые автомобили с российскими или белорусскими регистрационными знаками будут отправлены в Россию.

По данным таможенных органов Финляндии, трафик на восточной (российской) границе снизился почти на 90% по сравнению с прошлогодним показателем.