«В настоящее время украинской стороне передан проект документа, который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, установлены ли какие-то конкретные сроки для реакции Киева, Песков заявил, что это зависит от украинской стороны.

«Но я еще раз повторяю, и мы об этом неоднократно говорили, что динамика работы с украинской стороны оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», - цитирует Пескова «Интерфакс».