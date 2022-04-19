Кремль: Россия передала Украине проект документа «с четкими формулировками» «мяч на стороне киева»
«В настоящее время украинской стороне передан проект документа, который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос, установлены ли какие-то конкретные сроки для реакции Киева, Песков заявил, что это зависит от украинской стороны.
«Но я еще раз повторяю, и мы об этом неоднократно говорили, что динамика работы с украинской стороны оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», - цитирует Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента России также напомнил слова Путина о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее подтвержденных согласований.
«Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия», - подчеркнул он.