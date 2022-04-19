Байден собирает военных из-за обострения ситуации в Украине

Президент США Джо Байден сегодня соберет высшее военное руководство США на ежегодную встречу в Белом доме, передает Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности сообщил, что министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов и высокопоставленные военачальники обсудят "различные темы". Хотя ежегодное совещание по вопросам военной политики редко попадает в новости, в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы, главным из которых является война России в Украине, которая, как опасаются официальные лица, может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.

Западные союзники ожидают, что война может длиться много месяцев, зайти в тупик и проверить боевые возможности украинских защитников. Ожидается, что в ближайшие дни США объявят о еще об одном пакете военной помощи для Украины, который может соответствовать обещанным на прошлой неделе $800 млн. Кроме того, продолжительное столкновение также может стать испытанием для общественной поддержки Вашингтоном Украины. Байден в прошлом месяце попросил Конгресс установить рекордные расходы на армию в мирное время на предстоящий финансовый год.