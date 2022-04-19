Суд Великобритании разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, передает «Ъ».

Однако отмечается, что окончательное решение примет глава МВД Великобритании.