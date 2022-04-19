У Путина отказались от комментариев по поводу Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать по ситуации вокруг возможного обмена задержанного в Украине политика Виктора Медведчука.

«По этому сюжету мне нечего пока сказать», - сказал Песков журналистам.

Напомним, что оппозиционный политик и нардеп Виктор Медведчук был задержан 12 апреля при попытке бегтсва из Украины. Позже он обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя.