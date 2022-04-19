Как Примаков поспорил с Поклонской о букве Z

Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует горе и трагедию. По его словам, символы Z и V, которыми отмечена российская военная техника, стали «народным символом поддержки» российской армии. Об этом пишет «Коммерсант».



Накануне Наталья Поклонская, выступая в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», заявила, что «эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому, что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет».