Как Примаков поспорил с Поклонской о букве Z
Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует горе и трагедию. По его словам, символы Z и V, которыми отмечена российская военная техника, стали «народным символом поддержки» российской армии. Об этом пишет «Коммерсант».
Накануне Наталья Поклонская, выступая в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», заявила, что «эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому, что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет».
Примаков назвал эти высказывания «определенным волюнтаризмом и выражением свободы мнений госслужащими». Он заявил, что интересы Россотрудничества и России должны стоять на первом месте: «В связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы». По мнению Евгения Примакова, символы Z и V «стали самым народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима».
После высказывания своего начальника Поклонская написала в Telegram, что «любая форма насилия несет горе, смерть и разрушение». «Я говорю о том, что опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы. Солдаты и обычные люди теряют жизни, многие искалечены и сколько ещё их будет... Сколько военнопленных, сколько горя... Это все называется бедой, трагедией, катастрофой», - написала она.