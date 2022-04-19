В Баку встретились первые леди Азербайджана и Киргизии ФОТО; ОБНОВЛЕНО
20 апреля состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой, сообщает АзерТАдж.
20 апреля состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой, сообщает АзерТАдж.
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