Генпрокуратура об убийстве сыном матери обновлено 15:54
В четверг, 20 апреля, в районную прокуратуру поступила информация о смерти на территории Низаминского района Баку 37-летней Ульвии Исмаиловой от полученных ножевых ранений.
Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, по проведенному предварительному расследованию, появились обоснованные подозрения о совершении преступления 15-летним А.Дж, который является сыном У.Исмаиловой.
Также в Генпрокуратуре добавили, что убийство было совершено на почве ревности.
По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. A.Дж. был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.
* * * 15:17
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на территории Низаминского района Баку.
Инцидент произошел сегодня возле станции метро «Нефтчиляр».
По предварительной информации, между Ульвией Исмайыловой (1985 г.р.) и ее сыном И.Мамедзаде (2007 г.р.) возник конфликт, в ходе которого подросток убил свою мать.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
* * * 14:35
В Баку произошло убийство.
Инцидент зарегистрирован сегодня около 12 часов на улице Р.Рустамова в Низаминском районе.
По предварительной информации, женщину на улице ножом убил ее сын. После совершения преступления подозреваемый скрылся.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила факт преступления сайту Qafqazinfo.