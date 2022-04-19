В четверг, 20 апреля, в районную прокуратуру поступила информация о смерти на территории Низаминского района Баку 37-летней Ульвии Исмаиловой от полученных ножевых ранений.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, по проведенному предварительному расследованию, появились обоснованные подозрения о совершении преступления 15-летним А.Дж, который является сыном У.Исмаиловой.

Также в Генпрокуратуре добавили, что убийство было совершено на почве ревности.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. A.Дж. был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.