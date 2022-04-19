Путин: благодаря России на Донбассе наступит мир

«Трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать «специальную военную операцию» в Украине, о которой сегодня все хорошо знают». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин считает, что Россия добьется того, чтобы жизнь на Донбассе нормализовалась, и выразил уверенность, что благодаря России там наступит мир.

«Так и будет!» - сказал Путин.

Говоря о «военной спецоперации», российский лидер заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором «жизнь на Донбассе постепенно нормализуется».