В Офисе Зеленского подтвердили получение пакета документов от России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Москва передала Киеву проект документа по мирному соглашению, передает «Страна».
«Россия очень любит делать громкие заявления, чтобы оказывать давление на тот или иной процесс. Это их традиционная тактика. Суть же всегда проще. Во время стамбульского раунда им была передана формульная позиция украинской стороны. Они изучали ее и сейчас просто дали свои встречные позиции. Не более того», - сказал Подоляк.