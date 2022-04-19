Как российские войска атаковали Житомирскую область

На севере Житомирщины, который больше всего в области пострадал вследствие военных действий, российские войска обстреляли около 100 населенных пунктов и почти 1,5 тысячи объектов инфраструктуры и жилых домов, рассказал Укринформ начальник Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

"Наш район граничит с Беларусью, протяженность границы составляет около 120 км. 24 февраля в 3 часа ночи в Народичской громаде (районе - ред.)со стороны Беларуси совершила переход российская техника - танки и БТРы - и начались ракетные обстрелы нашего района. Больше всего от обстрелов пострадала Малинская громада, Народичская громада, Коростенская громада, поскольку это административный центр Коростенского района, а также Ушомирская громада. В первую очередь обстрелам подвергались села, граничащие с Беларусью, ибо им (войскам России – ред.) нужно было продвигаться вперед и обеспечивать себе коридор. В общей сложности около 100 населенных пунктов попали под обстрелы", - отметил Тарасюк.