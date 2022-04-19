Как российские войска атаковали Житомирскую область
На севере Житомирщины, который больше всего в области пострадал вследствие военных действий, российские войска обстреляли около 100 населенных пунктов и почти 1,5 тысячи объектов инфраструктуры и жилых домов, рассказал Укринформ начальник Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
"Наш район граничит с Беларусью, протяженность границы составляет около 120 км. 24 февраля в 3 часа ночи в Народичской громаде (районе - ред.)со стороны Беларуси совершила переход российская техника - танки и БТРы - и начались ракетные обстрелы нашего района. Больше всего от обстрелов пострадала Малинская громада, Народичская громада, Коростенская громада, поскольку это административный центр Коростенского района, а также Ушомирская громада. В первую очередь обстрелам подвергались села, граничащие с Беларусью, ибо им (войскам России – ред.) нужно было продвигаться вперед и обеспечивать себе коридор. В общей сложности около 100 населенных пунктов попали под обстрелы", - отметил Тарасюк.
Он добавил, что территориальные громады на севере Житомирщины российские военные обстреливали с вертолетов Ка-52, из артиллерийских систем залпового огня и ракетами: "Ракетные обстрелы комбинировались с самолетами. Сначала летит самолет, отвлекает на себя внимание, сбрасывает бомбу либо ракету, а через несколько минут прилетали ракеты. У нас есть их остатки. В основном мы подвергались бомбардировкам 250-кг и 500-кг фугасными бомбами".
"Когда российские войска отходили, то взорвали 5 мостов, часть из которых уже была заменена временными переправами. После себя россияне заминировали не только села, но и близлежащие дороги и лесные массивы. В настоящее время идет разминирование территории района. В первые дни войны в Народичской громаде были захвачены 5 сел – Давыдки, Радча, Новая Радча, Малая Радча и Грезля. Туда россияне зашли личным составом и техникой. Поражения там незначительные, поскольку населенные пункты они не бомбили”, - сказал Тарасюк.