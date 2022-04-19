Bloomberg: решение о вторжении в Украину Путин принял вместе с Шойгу, Герасимовым и Патрушевым

Как отмечает Bloomberg, за несколько недель, предшествующих вторжению, круг общения Путина еще больше сузился, но с Шойгу, Герасимовым и Патрушевым он находился в тесном контакте.

Решение о вторжении в Украину президент РФ Владимир Путин принимал в узком кругу «ястребов», в числе которых были министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Опрос агентством нескольких высокопоставленных чиновников в Кремле показал, что многие убеждены, что продолжение войны приведет к длительной изоляции России, нанесет ущерб российской экономике, поставит под угрозу безопасность страны и ослабит ее глобальное влияние. По мнению этих чиновников, вторжение в Украину является катастрофической ошибкой, которая отбросит Россию на годы назад. Вместе с тем они не верят, что Путин изменит политический курс. По их словам, президент изолирован в узком кругу советников и отвергает любые попытки предупредить его о последствиях продолжающейся агрессии в Украине.

Как утверждают чисточники, высокопоставленные чиновники пытались объяснить президенту, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку сведут на нет оба достижения путинского правления: два десятилетия экономического роста и высокий уровень жизни. Однако Путин в ответ заявил, что Запад не оставил ему другого выбора, кроме ведения войны. Президент РФ уверен, что экономика страны уже адаптируется к санкциям и «экономический блицкриг» Запада провалился.

По словам собеседников Bloomberg, Путин по-прежнему считает, что россияне его поддерживают и готовы к годам лишений ради национального величия, каким его видит президент. Некоторые источники агентства разделяют опасения американской разведки, что Путин, столкнувшись с неудачей в военной операции, которую он считает своей исторической миссией, может прибегнуть к применению ядерного оружия.

По утверждению Bloomberg, в целом поддержка войны среди российских элит по-прежнему высока. Многие чиновники публично и в частном порядке разделяют позицию Кремля, согласно которой открытый конфликт с Западом неизбежен. Они полагают также, что Россия адаптируется к широкомасштабным санкциям.

Несколько крупных бизнесменов осторожно высказались против войны, предпочитая критике власти общие формулировки. Многие из них испуганы усиливающимися репрессиями, а потому боятся порвать связь с Кремлем. По мнению Bloomberg, на это решился только один высокопоставленный чиновник — Анатолий Чубайс. В конце марта он покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.

По информации Bloomberg, высокопоставленные российские чиновники шокированы тем, с какой скоростью и размахом вводятся санкции в отношении РФ. Они не ожидали, что будет заблокирована половина резервов Центробанка, а иностранные компании практически в одночасье откажутся от российского рынка, в который инвестировали на протяжении десятков лет.