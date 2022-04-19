«ЛУКОЙЛ» завершил испытания новой скважины на Каспии

«ЛУКОЙЛ» получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может составлять от 140 до 150 млн тонн условного топлива, сообщили в компании.

«ЛУКОЙЛ» завершил испытания поисково-оценочной скважины № 2 на структуре Титонская, расположенной в акватории Каспийского моря. В результате испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата. По предварительной оценке результатов бурения двух скважин, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т.у.т.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по уточнению сейсмологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов. Результаты оценки будут представлены в Госкомиссию по запасам России.