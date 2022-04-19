В Херсоне убили пророссийского блогера

Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, сообщает местное издание "Мост" со ссылкой на херсонского лидера "Нацкорпуса" Никиту Тютюнника и друзей погибшего.

Согласно информации, Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda серого цвета.

Отмечается, что Кулешов до 2015 года работал в милиции, имел статус участника АТО. С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях и работал с пророссийским активистом Кириллом Стремоусовым. По данным издания, Кулешов и Стремоусов активно работали в паре и устраивали политические провокации. С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. А после захвата россиянами Херсона волонтёрил.