Арестович о заявлении Пентагона по передаче Украине самолетов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал заявление Пентагона о предоставлении Украине боевых самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале.

"Это такая сложная история. Давайте скажем так, парк самолетов Украины увеличился. А то как, пока не будем подробности предоставлять", - сказал он.

Накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним. В ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов, были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.