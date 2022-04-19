Офис Зеленского: российские военные безуспешно пытаются атаковать район Изюма

Российские военные пытаются атаковать в районе Изюма Харьковской области. Однако продвинуться на этом направлении им не удается, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в Харьковской области также продолжаются бои. Генштаб сообщил о нескольких освобожденных населенных пунктах. Он уточнил, что на этом направлении украинские военные понемногу наступают.

"Главное направление сосредоточения усилий противника - Изюм. Там они пытаются продвинуться, но бесполезно, это им не удается", - цитирует советника главы ОП РБК-Украина.