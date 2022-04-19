Новые назначения в прокуратуре Азербайджана
В Азербайджане назначены новые прокуроры Ходжалинского, Дашкесанского и Товузского районов, передает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Согласно информации, прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Дашкесанского района. Прокурор Дашкесанского района Маариф Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Товузского района.
Прокурором Ходжалинского района назначен старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией Аваз Алиев.