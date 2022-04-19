Сахиль Бабаев обсудил с главой диппредставительства Черногории двустороннее сотрудничество

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории Сахиль Бабаев встретился с новым главой дипломатического представительства Черногории в Азербайджане Милицей Бурич.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что Сахиль Бабаев отметил постоянно развивающиеся отношения между Азербайджаном и Черногорией, основанные на политическом диалоге высокого уровня и дружественных отношениях. Министр подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Черногорией в 2021 году увеличился в 3,75 раза по сравнению с 2020 годом.

Сахиль Бабаев рассказал о социально-экономических достижениях в Азербайджане, последних реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты. Отметив, что имеются хорошие перспективы для развития двусторонних отношений, Бабаев подчеркнул важность создания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории.