Сахиль Бабаев обсудил с главой диппредставительства Черногории двустороннее сотрудничество
Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории Сахиль Бабаев встретился с новым главой дипломатического представительства Черногории в Азербайджане Милицей Бурич.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что Сахиль Бабаев отметил постоянно развивающиеся отношения между Азербайджаном и Черногорией, основанные на политическом диалоге высокого уровня и дружественных отношениях. Министр подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Черногорией в 2021 году увеличился в 3,75 раза по сравнению с 2020 годом.
Сахиль Бабаев рассказал о социально-экономических достижениях в Азербайджане, последних реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты. Отметив, что имеются хорошие перспективы для развития двусторонних отношений, Бабаев подчеркнул важность создания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории.
Милица Бурич, в свою очередь, выразила удовлетворение расширяющимся сотрудничеством между ее страной и Азербайджаном на основе дружбы, отметив, что постоянно прилагает усилия, чтобы способствовать расширению двустороннего взаимодействия.
Стороны также обменялись мнениями о текущем сотрудничестве двух стран и дальнейшем развитии этих отношений.