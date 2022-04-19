Германия перевооружит Восточную Европу в обмен на танки для Украины

Германия передаст современные танки странам Восточной Европы. Они заменят технику, которую бывшие члены Варшавского договора готовы отправить в Украину, сообщает Bloomberg.

Как заявил высокопоставленный правительственный чиновник, вместо того, чтобы предлагать поставки напрямую, Германия предоставит танки странам Восточной Европы, которые отправят на Украину технику советских времен, пользоваться которой военнослужащие обучены.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о том, какая из стран-членов НАТО в Восточной Европе будет поставлять оружие Украине. В свою очередь Германия предоставит украинским военным тяжелую артиллерию и научит ею пользоваться. Кроме того, немецкие военные проведут обучение по использованию артиллерийской системы PzH 2000, которую Нидерланды передали Украине. Учеба пройдет на территории Польши или Германии.