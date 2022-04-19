Джонсон обратился к России из-за британских пленных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России «отнестись с милосердием» к британским подданным, которые попали в плен в Мариуполе, заверив, что они не являются наемниками, передает Sky News.

Британский премьер добавил, что Шон Пиннер и Эйден Эслин были военными, а не наемниками. При этом Джонсон был против того, чтобы британцы отправлялись на войну в Украине.

Напомним, ранее российское телевидение показало обращение Пиннера и Эслина, в котором они просят обменять их на украинского нардепа Виктора Медведчука.