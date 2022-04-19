Пограничники вышли к госгранице Украины в трех областях

«Украинские пограничники вышли к государственной границе по всем направлениям в Киевской, Сумской и Черниговской областях и восстанавливают обустройство позиций». Об этом «Украинской правде» заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход в пограничные подразделения и другие места дислокации, а дальше в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направление пунктов пропуска.

Демченко подчеркнул, что в пределах этих трех областей протяженность границы составляет около 1200 километров.

«В настоящее время идет разведка в пограничных регионах, инженерное обустройство, создаются необходимые опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты», - сказал он.