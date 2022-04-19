Россия потеряла в 3,5 раза больше техники, чем Украина

Россия в войне потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина, передает «Украинская правда» со ссылкой на данные аналитического проекта Oryx.

По данным аналитиков, Россия уже потеряла 3002 единиц техники, из них: уничтожено: 1588, повреждено: 47, брошено: 244, захвачено: 1123. Больше всего потеряно грузовиков, авто и джипов (834), танков (521), боевых бронированных машин (307), БМП (532).

Отмечается, что Украина тем временем потеряла 848 единиц техники: уничтожено: 389, повреждено: 22, брошено: 36, захвачено: 401. Из них – 125 танков, 88 БМП, 75 бронированных машин.